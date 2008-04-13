Французькі енергетики поборються з німецькими за британських атомників

Французька Electricite de France (EDF) розглядає свою участь у торгах за британського оператора атомних електростанцій British Energy (BE). Про це повідомляє ВВС News. Раніше повідомлялося, що свою пропозицію в 11 мільярдів фунтів стерлінгів вже зробила німецька енергетична корпорація RWE.

Британська газета The Times повідомила, що EDF, можливо, запропонує більше, ніж RWE. Крім того, раніше повідомлялося, що EDF може створити консорціум з англійською газорозподільчою компанією Centrica для участі в аукціоні за BE.

British Energy оперує вісьмома атомними і однією вугільною електростанцією у Великобританії. Чистий прибуток BE за 2007 рік склав 467 мільйонів фунтів стерлінгів.

Держкомпанія EDF - найбільший виробник електроенергії в Європі. Частка EDF в енергетиці Франції становить 75 відсотків, а капіталізація перевищує 150 мільярда євро. У власності компанії - 58 атомних реакторів.

Лента.ру