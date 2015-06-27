Кемерон назвав вихід Греції з єврозони хорошою можливістю для вирішення економічних проблем - The Guardian

Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на робочу записку дипломатів, що потрапила до журналістів видання.

При цьому Кемерон зазначив, що подібне рішення буде мати «серйозні ризики».

«З приводу Греції, ПМ висловив сумнів, чи правильно було з боку канцлера ФРН Ангели Меркель проводити обговорення грецького врегулювання на рівні прем'єр-міністрів, а також припустив, що Греції може бути краще покинути єврозону, щоб розібратися з економікою, хоча це і несе значні ризики", - йдеться в записці.

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Видання зазначає, що даний витік може викликати роздратування деяких лідерів єврозони, які боряться за порятунок Афін від дефолту і можливого подальшого виходу країни із зони євро.

Як повідомляв УНІАН, раніше єврокомісар Гюнтер Еттінгер заявив, що вихід Греції з єврозони буде неминучим, якщо Афіни і міжнародні кредитори не дійдуть згоди протягом найближчих 5 днів.