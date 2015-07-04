Мінфін Австрії: Економіка ЄС майже не помітить виходу Греції з єврозони

"Європі буде легко впоратися з цим в економічному плані", - заявив Шеллінг в інтерв'ю німецькому виданню Die Presse, передає Reuters.

При цьому він додав, що Греції в разі виходу з зони євро впоратися з економічними труднощами буде значно складніше, передає DT.UA.

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У той же час він додав, що незалежно від результатів референдуму, Греції все одно знадобиться гуманітарна та новий пакет фіндопомоги.

В Брюсселі і МВФ вже заявили, що не мають наміру обговорювати з Грецією нові умови про надання фіндопомоги і реструктуризації кредиту до результатів референдуму. На такій же позиції наполягає міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле.

У той же час, міністр фінансів Греції Яніс Варуфакис в інтерв'ю напередодні звинуватив кредиторів і Брюссель у тероризмі і зазначив, що Євросоюз не може собі дозволити втратити 1 трильйон євро" у разі виходу Греції з єврозони. Він також висловив упевненість, що ЄС піде на компроміс з Грецією.