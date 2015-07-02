Міністр фінансів Греції заявив, що "краще відріже собі руку", ніж підпише угоду з кредиторами

Про це він повідомив в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

"Я краще відріжу собі руку, ніж підпишу угоду, в якій не буде домовленості про реструктуризацію боргу", - заявив він.

Крім того, за словами Варуфакіса, він не має намір залишатися на своїй посаді, якщо греки на референдумі підтримають політику жорсткої економії.

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Голосування на підтримку вимог кредиторів, зазначив він, може призвести до відставки всього уряду та позачергових виборів.

"Можливо, доведеться змінити конфігурацію уряду, тому що деякі з нас не зможуть перетравити це (підтримку економії греками – ред.)", - сказав Варуфакіс.

Раніше сьогодні міністр фінансів Греції Яніс Варуфакіс заявляв, що піде у відставку, якщо на референдумі 5 липня більшість виявиться у прихильників прийняття умов кредиторів з порятунку Греції.