У Франції впевнені, що ЄС може досягти нової угоди з Грецією

Про це заявив французький прем'єр-міністр Мануель Вальс, передає Російська служба Бі-бі-сі.

При цьому глава уряду Франції висловив упевненість, що ЄС може досягти нової угоди з Афінами.

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Варто зазначити, що сьогодні відбудеться екстрений саміт країн єврозони, на якому прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас, як очікується, представить нові пропозиції щодо виходу країни з боргової кризи.

Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер також висловився категорично проти виходу Греції із зони євро, зазначивши, що цього необхідно уникнути будь-якою ціною.

У неділю грецькі виборці відхилили умови міжнародних кредиторів на референдумі.