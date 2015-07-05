За попередніми даними, понад 60% греків сказали "ні" вимогам кредиторів
22:01, 05 липня 2015Світ
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На референдумі у Греції 60,59% виборців сказали "ні" вимогам кредиторів, 39,41% — "так".
REUTERS
Про це повідомили в МВС Греції за результатами попередніх даних із підрахунку голосів, передає РІА Новости.
Дані отримані за підсумками опрацювання бюлетенів з 26,29% дільниць.
Уряд Греції запропонував громадянам відповісти "ні" або "так" на питання, чи слід схвалити проект угоди, представлений Європейською комісією, ЄЦБ і МВФ 25 червня цього року.
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Між тим зараз в центрі Афін на площі Синтагма починають збиратися громадяни, щоб відсвяткувати перемогу на референдумі.
Кабінет міністрів розраховував, що населення відповість "ні". Опозиція заявляла, що йдеться про європейське майбутнє Греції і закликала голосувати "за" угоду.
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