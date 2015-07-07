У Вірменії оголошена раптова перевірка боєготовності російських солдатів

У Вірменії почалася раптова перевірка бойової готовності російських військових.

Про це повідомляє Новое время з посиланням на Міністерство оборони РФ.

"Комісія Південного військового округу під керівництвом заступника командуючого військами округу генерал-лейтенанта Ігоря Турченюка приступила до раптової перевірки бойової готовності російської військової бази, що дислокується в Республіці Вірменія", - йдеться в повідомленні прес-служби Південного військового округу.

Повідомляється, що протягом раптової перевірки комісія вивчить готовність чергових сил авіаційної частини в Еребуні і військової бази в Гюмрийском гарнізоні до виконання завдань з приведення в бойову готовність.

"Особливу увагу буде приділено питанням практичних дій з підйомом по тривозі і виходом підрозділів бази в зазначені райони, з подальшим виконанням навчально-бойових завдань на високогірних полігонах Камхуд і Алагяз", - зазначає прес-служба МО РФ.

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За діями піднятих по тривозі підрозділів буде вестися відеоспостереження за допомогою безпілотників комплексу "Наводчик-2".