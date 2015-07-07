Опитування: 50% французів підтримує вихід Греції з єврозони

12:11, 07 липня 2015
Світ
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Разом з тим 49% опитаних виступили проти такого рішення.

Франция / france-ai.ru

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Odoxa, повідомляє Європейська правда.

Водночас 49% опитаних виступили проти такого рішення.

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Разом з тим, станом на початок червня співвідношення французів, які підтримували та не підтримували вихід Греції з єврозони було дещо іншим - 39%-57%.

Окрім того, згідно результатів опитування, близько 70% французів виступають проти списання боргу Греції, 22% - за часткове списання і лише 7% - за повне.

Як повідомляв УНІАН, понад 60% греків проголосували проти виконання умов Євросоюзу.

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