Опитування: 50% французів підтримує вихід Греції з єврозони

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Odoxa, повідомляє Європейська правда.

Водночас 49% опитаних виступили проти такого рішення.

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Разом з тим, станом на початок червня співвідношення французів, які підтримували та не підтримували вихід Греції з єврозони було дещо іншим - 39%-57%.

Окрім того, згідно результатів опитування, близько 70% французів виступають проти списання боргу Греції, 22% - за часткове списання і лише 7% - за повне.

Як повідомляв УНІАН, понад 60% греків проголосували проти виконання умов Євросоюзу.