Опитування: 50% французів підтримує вихід Греції з єврозони
12:11, 07 липня 2015Світ
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Разом з тим 49% опитаних виступили проти такого рішення.
70% французів виступають проти списання боргу Греції / france-ai.ru
Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Odoxa, повідомляє Європейська правда.
Водночас 49% опитаних виступили проти такого рішення.
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Разом з тим, станом на початок червня співвідношення французів, які підтримували та не підтримували вихід Греції з єврозони було дещо іншим - 39%-57%.
Окрім того, згідно результатів опитування, близько 70% французів виступають проти списання боргу Греції, 22% - за часткове списання і лише 7% - за повне.
Як повідомляв УНІАН, понад 60% греків проголосували проти виконання умов Євросоюзу.
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