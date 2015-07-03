У банках Греції залишився лише мільярд євро
Обсяг коштів, який залишився у банків Греції, складає 1 млрд євро.
Про це заявив голова грецької асоціації банків Луа Кацелі, передає "Економічна правда" із посиланням на Reuters.
"Ліквідність гарантована до понеділка, після цього вона буде залежати від рішення ЄЦБ", - зазначив він.
Читайте такожГолова Єврогрупи заявив, що грецькі політики дурять свій народ
"Подушка ліквідності, яку ми наразі маємо, становить близько 1 мільярда", -зауважив він.
Раніше Європейський центральний банк (ЄЦБ) відмовив Греції у продовженні програми фінансової допомоги на 6 млрд євро.
Водночас ЄЦБ погодився продовжити програму підтримки банківської ліквідності (ELA) до 5 липня, коли відбудеться грецький референдум з питання збереження країни в єврозоні.
Раніше УНІАН повідомляв, що Європейський фонд фінансової стабільності заявив про те, що Греція є неплатоспроможною за кредитами. Водночас у Європейському стабілізаційному фонді вирішили поки що "не вимагати термінового повернення кредитів" від Греції, що могло б викликати вихід Греції з єврозони.