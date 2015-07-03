У банках Греції залишився лише мільярд євро

20:44, 03 липня 2015
Світ
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Обсяг коштів, який залишився у банків Греції, складає 1 млрд євро.

REUTERS

Про це заявив голова грецької асоціації банків Луа Кацелі, передає "Економічна правда" із посиланням на Reuters.

"Ліквідність гарантована до понеділка, після цього вона буде залежати від рішення ЄЦБ",  - зазначив він.

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"Подушка ліквідності, яку ми наразі маємо,  становить близько 1 мільярда",  -зауважив він.

Раніше Європейський центральний банк (ЄЦБ) відмовив Греції у продовженні програми фінансової допомоги на 6 млрд євро.

Водночас ЄЦБ погодився продовжити програму підтримки банківської ліквідності (ELA) до 5 липня, коли відбудеться грецький референдум з питання збереження країни в єврозоні.

Раніше УНІАН повідомляв, що Європейський фонд фінансової стабільності заявив про те, що Греція є неплатоспроможною за кредитами. Водночас у Європейському стабілізаційному фонді вирішили поки що "не вимагати термінового повернення кредитів" від Греції, що могло б викликати вихід Греції з єврозони.

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