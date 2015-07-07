Опитування: 84% росіян не готові брати участь в акціях протесту

Про це свідчать результати соціологічного опитування, які є в розпорядженні УНІАН.

Зокрема, відповідаючи на питання, чи можливі зараз "у вашому місті/сільському районі масові виступи проти падіння рівня життя, на захист своїх прав", 76% вказали "малоймовірно", 18% - "цілком можливо", 6% - вагалися з відповіддю.

У теж час, 84% заявили, що не будуть брати участі в таких масових акціях, якщо вони відбудуться. 10% - готові до участі в акціях протесту, 5% - вагалися з відповіддю.

При цьому 81% опитаних росіян вважають малоймовірними демонстрації, мітинги або страйки з політичними вимогами. 14% - можливими. 5% - вагалися з відповіддю.

Готові брати участь у масових акція протесту з політичними вимогами лише 8%, 85% – вказали, що не братимуть у них участі, 5% - вагалися з відповіддю.

Разом з тим, 72% опитаних росіян зазначили, що хочуть жити в суспільстві, де "влада має дбати про людей", 25% - "люди повинні мати можливість добиватися від влади того, що їм потрібно". Вагалися з відповіддю – 3%.

Характеризуючи свої відносини з владою, 69% опитаних вказали – "намагаюся не мати зайвих контактів з владою", 23% - "намагаюся добиватися того, що мені належить", вагалися з відповіддю – 8%.

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Опитування проведено 19-22 червня 2015 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 134 населених пунктах 46 регіонів країни. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.