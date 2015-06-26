МЗС Естонії: російський військовий літак вкотре порушив повітряний простір над Балтійським морем

Як повідомляє Радіо Свобода, за словами речниці Міністерства закордонних справ Естонії Марі-Лійс Вальтер, через це до МЗС викликали посла Росії, щоб оголосити офіційний протест.

За її словами, російський військовий транспортник Ан-26 відхилився від курсу, вказаного у плані польоту, 22 червня і без дозволу ввійшов у повітряний простір Естонії біля острова Вайндлоо. Порушення тривало менш як хвилину, додала вона.

У РФ цю заяву заперечили. У Міністерстві оборони Росії заявили, що згаданий літак здійснював політ тільки над нейтральними водами.

Естонський острів Вайндлоо лежить поблизу повітряного коридору, яким користуються російські військові літаки, що прямують до Калінінградської області РФ чи з неї.

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Країни Балтійського басейну вже багато разів заявляли про порушення їхнього повітряного простору російськими військовими літаками, які останнім часом значно активізувалися в регіоні. Крім того, також не раз ставалися випадки польотів таких літаків біля напружених цивільних авіатрас без подання політних планів і з вимкненими транспондерами – пристроями, якими літаки позначають себе в цивільному повітряному русі. Це робило їх «невидимими» для радарів цивільних авіадиспетчерів і в кількох випадках ледь не довело до катастроф. Росія всі ці звинувачення заперечувала.

Як повідомляв УНІАН, небезпеку польотів російських військових літаків з вимкненими транспондерами для пасажирської авіації проаналізує Європейське агентство авіаційної безпеки.