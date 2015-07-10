Росія відновлює виробництво стратегічних бомбардувальників Ту-160

Роботи з відтворення стратегічних бомбардувальників Ту-160 "Білий лебідь" для Дальньої авіації Військово-повітряних сил Росії вже почалися.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на заяву міністра оборони РФ Юрія Борисова.

"Було прийнято рішення про відтворення Ту-160 у новому вигляді. Ми вже працюємо, створили робочу групу, разом з Мінопромторгом намітили щомісячні наради щодо ходу цих робіт, призначені головні конструктора — робота вже на стадії нормальної", — сказав він.

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За словами Борисова, це буде абсолютно новий літак з новою "начинкою", але старим виглядом планера, його ефективність збільшиться в 2,5 рази порівняно з попередником.

Такий літак має бути відтворений до 2023 року.

Наразі у Росії є 16 стратегічних бомбардувальників Ту-160.