П'ята аварія за місяць у ВПС Росії: у Хабаровському краї розбився бомбардувальник, обидва пілоти загинули

У Хабаровському краї РФ розбився бомбардувальник Су-24М, обидва пілоти загинули.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міноборони РФ.

«Сьогодні о 14.35 мск у районі аеродрому Хурба (Хабаровський край) при зльоті для виконання планового навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи літак Су-24М», - йдеться в повідомленні. Літак впав у безлюдному районі. На землі руйнувань немає.

При зльоті Су-24М штатно виконав розгін, але «після відриву від смуги літак здійснив різкий крен вліво, після якого сталося його зіткнення із землею», зазначається у повідомленні. На даний момент польоти усіх Су-24М у РФ припинені, поки не будуть з'ясовані причини події. Спеціальна комісія вилетіла до місця аварії.

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Дана аварія стала п'ятою за останньою місяць у ВПС Росії. 3 липня у Краснодарському краї, біля кордонів з Україною, розбився винищувач МіГ-29. Пілот літака катапультувався і був евакуйований. Літак впав у безлюдному районі.

4 червня у РФ за день розбилися два військові літаки - біля кордонів з Україною, у Воронезькій області найновіший фронтовий бомбардувальник Су-34, а у районі полігону «Ашулук» (Астраханська область) - винищувач МіГ-29.

8 червня в Амурській області за межі злітно-посадкової смуги викотився стратегічний бомбардувальник Ту-95, кілька членів екіпажу отримали травми.