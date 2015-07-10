Турчинов пояснив, чому РФ блокує створення міжнародного трибуналу щодо катастрофи Boeing на Донбасі

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов, повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

"Всі, хто зацікавлений у відповідальності терористів за масові вбивства, підтримують цю ініціативу. В той же час Росія, аби приховати свій злочин, всіляко намагалася зірвати розслідування і дезінформувати громадськість. Ви пам'ятайте їхні версії і "свідків", що розповідають то про український літак, то про українську ракету, та якісь інші бездарні і брехливі версії", - сказав Турчинов.

За його словами, такі провокації з російського боку не мають жодного сенсу, бо безальтернативно доведено, що російський "Бук", який обслуговується російськими військовослужбовцями, збив цивільний літак з окупованої території.

Читайте такожМалайзія показала проект резолюції РБ ООН щодо трибуналу по MH17

"Це очевидний факт, який має величезну доказову базу. Тобто це не припущення, це вже доведений факт. І, безумовно, трибунал, створення якого ми повністю підтримуємо, розслідуватиме цю тему, а Путін і його оточення розуміють, що їм доведеться відповідати", - підкреслив секретар РНБО.

Турчинов переконаний, що саме розуміючи факт досить суворої відповідальності за такі дії, Росія і намагається заблокувати фінальний етап розгляду цієї справи в суді.

"Я переконаний, що Росія як країна, що перетворила своїх військовослужбовців на кривавих терористів і несе повну відповідальність за цей злочин, повинна бути відповідачем на цьому трибуналі і не має ні морального, ні юридичного права блокувати рішення про його створення", - резюмував секретар РНБО.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю проросійські терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Всі 298 осіб, які перебували на борту загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Літак упав у районі Шахтарська в зоні, контрольованій бойовиками. Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для проведення впізнання та експертиз. Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.

9 липня 2015 року делегація Малайзії в ООН поширила проект резолюції Ради безпеки ООН з вимогою сформувати міжнародний трибунал для незалежного розслідування справи про збитий над Донецькою областю «Боїнга-777».

Раніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вже закликав до заснування міжнародного трибуналу, на якому б розглядалися справи щодо відповідальних у катастрофі малазійського літака.

Сьогодні представник РФ при ООН Віталій Чуркін заявив, що вважає безперспективним проект резолюції Ради безпеки ООН про створення трибуналу з розслідування катастрофи «Боїнга».