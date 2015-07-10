Британські туристи масово залишають курорти Тунісу

Кореспондент Бі-бі-сі, посилаючись на дані турфірм, повідомляє, що в даний час в Тунісі на відпочинку перебуває понад 3 тис. британців.

Читайте такожСеред загиблих внаслідок нападу на готель в Тунісі в основному громадяни Британії та Німеччини (фото)

Ірландський уряд також закликав громадян країни покинути Туніс і утриматися найближчим часом від поїздок туди.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня на пляжі в популярному серед туристів туніському місті Сус студент Сеіфеддін Резгі, пов'язаний з екстремістським угрупованням "Ісламська держава", вбив 38 осіб і поранив ще кілька десятків. Переважна більшість жертв виявилися британцями.