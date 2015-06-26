Влада Тунісу назвала терактом масове вбивство туристів в Сусі
17:39, 26 червня 2015Світ
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Влада назвала терористичною атакою стрілянину біля готелю на курорті Тунісу, в результаті якої, за останніми даними, загинули 30 осіб.
На вбитого бойовика влади виявили прикріплене вибуховий пристрій / Фотографія: twitter
Двоє бойовиків відкрили стрілянину по туристах на пляжі біля готелю Imperial на курорті Ель-Кантауї під містом Сус в Тунісі. Один з нападників був убитий, другого розшукують армія і поліція. На вбитому бойовику поліція виявила прикріплений вибуховий пристрій. За останніми даними, в результаті атаки загинули 30 осіб, серед них громадяни Великобританії та Німеччини.
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У МВС Тунісу стрілянину біля готелю назвали терористичною атакою.
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