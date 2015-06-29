Найкривавіший теракт в історії Туніса: влада заявила про арешт підозрюваних

Влада Тунісу заявляє про арешт підозрюваних в організації теракту на пляжі п’ятизіркового готелю у місті Сус.

Як повідомляє Радіо Свобода, міністр внутрішніх справ Тунісу Мохамед Гарсалі заявив, що поліція продовжує розслідування. За його словами, за версією слідства, підозрювані пройшли підготовку у таборах терористів в сусідній Лівії.

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Нагадаємо, відповідальність за вбивство 38 людей взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". Це найкривавіший теракт в історії Тунісу.

Влада Великої Британії повідомляє, що принаймні 18 загиблих були британськими громадянами. Серед загиблих також громадяни Німеччини, Португалії, Ірландії та Бельгії.