У всіх школах Якутії з п'ятого класу проводитимуть "уроки тверезості"

Про це повідомив ТАСС перший заступник голови уряду регіону Петро Алексєєв.

"У республіці прийняті додаткові заходи щодо зниження масштабів вживання алкогольної продукції. Для цього з 1 вересня поточного року у всіх школах республіки з п'ятого класу будуть проводитися уроки культури та здорового способу життя", - сказав він.

З 1 серпня в Якутії набирає чинності республіканський закон, згідно з яким забороняється продаж алкогольної продукції на перших поверхах багатоквартирних будинків. Реалізація алкогольної продукції після 20:00 буде дозволена тільки в ресторанах. Роздрібна торгівля буде дозволено з 14 до 20 години.

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Тим населеним пунктам, які повністю заборонять продаж алкоголю, надаватимуть переваги при будівництві соціальних об'єктів (культурних, спортивних).

Очікується, що реалізація цих заходів сприятиме зниженню обсягів споживання алкоголю та боротьбі з нелегальною алкогольною продукцією. За даними минулого року, в Якутії було вжито 1,4 тис. декалітрів алкогольної продукції та понад 3,7 декалітрів слабоалкогольної продукції, у тому числі пива. Крім того, цьогоріч збільшилася кількість магазинів на перших поверхах багатоквартирних будинків, де продають алкоголь - з 40 до 87 точок.