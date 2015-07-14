В Угорщині визнали діяльність своєї розвідки в Києві

Про це заявив угорський міністр Янош Лазар, який відповідає за громадянську розвідку, виступаючи в парламенті країни, передає "ЄвроПравда" з посиланням на The Budapest Beacon.

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Також про це йдеться в протоколі засідання комітету парламенту Угорщини з питань національної безпеки від 23 червня, розміщеному на сайті законодавчого органу.

У той час як виступ відбувся ще в кінці червня, його подробиці стали відомі тільки зараз.

Як зазначається, Янош Лазар доповідав про масштабну реорганізацію Інформаційного бюро - агентства зі збору розвідувальної інформації.

Окрему увагу представник угорського уряду приділив змінам ситуації з безпекою в регіоні.

Зокрема, за його словами, "угорські шпигуни останнім часом активно працювали в Києві, як і шпигуни інших сусідів по регіону, щоб гарантувати, що політичні лідери можуть просувати інтереси Угорщини".

Янош Лазар також висловив переконання, що майбутнє угорців, які проживають на Закарпатті, буде серйозною проблемою в найближчі десятиліття, і що "Інформаційне бюро здійснює діяльність для захисту громадян Угорщини в Карпатському басейні".

Як підкреслив чиновник, Угорщина вперше за 25 років відкрито проводить подібного роду діяльність "в повній опозиції до побажань українського уряду". "Міністерство закордонних справ України робить все можливе, щоб зупинити шпигунів Угорщини та угорських дипломатів у проведенні операції в Україні", - сказав угорський міністр.