Кемерон: Договір щодо Ірану не знімає всіх проблем

17:24, 14 липня 2015
Світ
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Прийнята у Відні угода щодо Ірану не знімає всіх проблем, тому "шістка" продовжить роботу з партнерами для забезпечення регіональної стабільності, заявив прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон.

REUTERS

"Звичайно, ця угода не є вирішенням усіх проблем, особливо у стосунках між Іраном і його сусідами. Ми продовжимо працювати з нашими партнерами в регіоні над забезпеченням стабільності і безпеки. Сподіваюся, Іран також піде цим шляхом", — йдеться в письмовій заяві прем'єра.

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Іран і "шістка" міжнародних посередників у вівторок досягли історичної угоди про врегулювання багаторічної проблеми іранського атома, повідомляє РИА Новости.

Складні переговори завершилися прийняттям спільного всеосяжного плану дій, виконання якого повністю зніме з Ірану введені раніше економічні і фінансові санкції з боку РБ ООН, США і Євросоюзу.

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