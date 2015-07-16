Опубліковані кадри перших хвилин після трагедії MH17, бойовики порпаються в речах загиблих і фотографуються (фото, відео)

Журналісти News Corp Australia опублікували кадри, зняті самими бойовиками на місці катастрофи Боїнга відразу після трагедії, передає news.com.au.

На відео, скріншоти з якого опубліковані виданням, записані перші хвилини після виявлення збитого бойовиками комерційного авіалайнера.

На них видно, як бойовики фотографують останки загиблих пасажирів, а також оглядають їхні особисті речі.

Як повідомляє видання, бойовики оглядали сумки жертв, після чого зібрали цілу купу з мобільних телефонів та особистих речей пасажирів.

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Командир, який прибув на місце, телефоном комусь розповідає, що було два літаки, після чого наказує усім цивільним очистити територію і нічого не знімати через побоювання, що кадри потраплять до інтернету.

Також він просить тих, хто знімає, слідкувати, щоб на відео не було видно облич. Потім він доручає своїм людям роззосередитися, витягти чорну скриньку бортових самописців і покласти все в своїй машині, пише австралійське видання.

Командир поза кадром каже: "Вони кажуть, що Сухий збив цивільний літак (...)", "Так і є... Це пасажирський літак"

Пізніше він показує ID-картку стюардеси.

"Бачиш, вони іноземці, малазійці", - каже він.

"Хто дав їм коридор, щоб летіти?", - запитує його поплічник.

Невідомий командир отримує численні телефонні дзвінки, в тому числі від ватажка бойовиків з Донецька, якого звуть Руслан, Володимира Антюфєєва - колишнього російського поліцейського, і одного з ватажків луганських бойовиків з іменем "Колян", йдеться у статті.