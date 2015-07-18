Сьогодні у Москві на мітингу активісти вимагатимуть посмертний суд над більшовиками

Акція приурочена до чергової річниці розстрілу царської сім'ї і присвячена пам'яті жертв червоного терору, пише Эхо Москвы.

Усім охочим пропонують прийти на Суворівську площу з портретами репресованих родичів. Як випливає з опису заходу в соціальних мережах, організатори стурбовані експансією необольшевізму у сучасній Росії.

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Вони, зокрема, відзначають підвищений інтерес до постаті Йосипа Сталіна. Активісти виступають за посмертний суд над більшовиками і повернення історичних топонімів.

На мітингу очікується виступи священиків, істориків та громадських діячів. У числі рухів, які підтримали акцію, є монархісти, православні активісти та противники абортів.

Акція розпочнеться о 14 годині. Мітинг узгоджений з владою.