Мінтрансзв’язку підготувало проект Повітряного кодексу

Міністерство транспорту та зв`язку України підготувало проект Повітряного кодексу України, документ зареєстровано у Верховній Раді України 14 квітня ц.р.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу міністр транспорту та зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ.

«Я думаю, що прийняття нового Повітряного кодексу розв`яже всі проблеми, пов`язані з претензіями ICAO (Міжнародної організації цивільної авіації. - УНІАН) до України», - зазначив він.

За словами міністра, у документі передбачено, що Державіаадміністрація є незалежною структурою з погляду організації безпеки. Крім того, буде створено нову організацію – Національну комісію з розслідування авіаційних подій, яка не буде пов`язана з Державіаадміністрацією, а працюватиме незалежно.