Мінтрансзв’язку підготувало проект Повітряного кодексу
04:04, 16 квітня 2008Світ
742
З огляду на претензії ICAO
|Йосип ВІНСЬКИЙ
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу міністр транспорту та зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ.
«Я думаю, що прийняття нового Повітряного кодексу розв`яже всі проблеми, пов`язані з претензіями ICAO (Міжнародної організації цивільної авіації. - УНІАН) до України», - зазначив він.
За словами міністра, у документі передбачено, що Державіаадміністрація є незалежною структурою з погляду організації безпеки. Крім того, буде створено нову організацію – Національну комісію з розслідування авіаційних подій, яка не буде пов`язана з Державіаадміністрацією, а працюватиме незалежно.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter