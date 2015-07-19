ЗМІ: в ІД заборонили знімати на відео страти людей та публікувати їх в інтернеті

Таке рішення обумовлено турботою про імідж організації, а також тим, що "подібні відео лякають дітей". Про це пишуть РИА Новости з посиланням на Daily Mail.

Як стало відомо виданню, аль-Багдаді направив відповідний лист у всі регіональні відділення організації.

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Він стверджує, що рішення було прийнято з метою "не ображати інших мусульман", а також вважає, що перегляд таких відеороликів страшний для дітей.

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Як повідомляв УНІАН раніше, один з прес-секретарів курдів Ідрісс Насан заявив, що бойовики ИГИЛ переодяглися у бійців курдського ополчення (YPG) і вбили в сирійському місті Кобани багато мирних жителів.