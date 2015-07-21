Генеральний секретар ООН засудив теракт в Туреччині

У поширеній заяві він висловив сподівання, що відповідальні за напад будуть притягнуті до правосуддя, пише ТАСС.

"Ніякі протиріччя не можуть виправдати напад на цивільних осіб, Генеральний секретар сподівається, що особи, які вчинили цей акт, будуть оперативно виявлені і притягнуті до правосуддя. Він висловлює щирі співчуття постраждалим і сім'ям жертв, а також уряду і народу Туреччини, а також бажає якнайшвидшого одужання постраждалим", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожОчевидці вибуху в Туреччині розповіли про двох смертників

За останніми даними, в результаті терористичної атаки в повіті Суруч в провінції Шанліурфа загинули 30 людей, близько 100 отримали поранення. Вибуховий пристрій було приведено в дію біля входу в будівлю Культурного центру Амара, в якому проживає близько 300 молодих людей, представників Федерації молодіжних товариств соціалістів. В зв'язку з цим більша частина постраждалих і загиблих - це члени Федерації.

Бомбу, імовірно, міг привести в дію смертник з числа бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава".