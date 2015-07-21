У Варшаві літак Lufthansa дивом уникнув зіткнення з безпілотником

Про це повідомляють представники аеропорту польської столиці, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Інцидент з літаком, який летів з Мюнхена, стався в п'яти кілометрах від аеропорту імені Фредеріка Шопена. Безпілотник знаходився на відстані 100 метрів від літака.

За словами представників аеропорту, ситуація була дуже небезпечною. Серйозних наслідків вдалося уникнути завдяки тому, що диспетчери оперативно відреагували на події і змінили траєкторію посадки літака.

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Літак благополучно приземлився у Варшаві через три хвилини після того, як ледь не зіткнувся з безпілотником.