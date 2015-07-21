Киргизстан розриває угоду про кооперацію зі США - ЗМІ

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з постановою, угода буде денонсована з 20 серпня 2015 року.

Таке рішення уряду Киргизстану було ухвалене після того, як Держдепартамент США присудив киргизстанському правозахиснику Азімжану Аскарову, засудженому у Киргизстані на довічне ув’язнення за звинуваченнями в участі у міжетнічному конфлікті у червні 2010 року, премію «Захисник прав людини». Нагородження відбулося 16 липня у Вашингтоні. Нагороду отримав син правозахисника.

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У посольстві США у Бішкеку заявили, що Вашингтон розчарований наміром Киргизстану денонсувати двосторонню угоду.

«Ми вивчаємо технічні наслідки такого рішення, яке може поставити під загрозу програми допомоги, що приносять користь киргизстанцям, зокрема програми щодо боротьби з насильницьким екстремізмом, підвищенням економічного зростання і створенням робочих місць, поліпшення системи освіти, а також програм з підтримки демократичного розвитку Киргизстану», – говориться у заяві посольства США у Киргизстані.

Угода між Бішкеком та Вашингтоном була підписана у травні 1993 року і стосується питань співпраці з метою полегшення надання гуманітарної допомоги Киргизстану. На підставі угоди Киргизстану надавалася допомога щодо низки програм, які проводило Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Щорічна допомога за цими програмами становила кілька десятків мільйонів доларів.