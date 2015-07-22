Жертвами терактів ІД в Іраку стали 30 осіб

Про це повідомляє Росбалт.

Ще більше 50 осіб постраждали. Одна з бомб спрацювала на території місцевого ринку в шиїтському районі Багдада Ель-Джадіде.

Відповідальність за обидва теракти взяло на себе радикальне угруповання "Ісламська держава".

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Нагадаємо, 21 червня терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій біля входу в будівлю Культурного центру Амара в повіті Суруч в Туреччині. В результаті теракту 32 особи загинули, близько ста отримали поранення.