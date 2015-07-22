Жертвами терактів ІД в Іраку стали 30 осіб
17:40, 22 липня 2015Світ
55 0
Не менше 30 людей загинули при двох вибухах у Багдаді і в провінції Діяла на північний схід від іракської столиці.
REUTERS
Про це повідомляє Росбалт.
Ще більше 50 осіб постраждали. Одна з бомб спрацювала на території місцевого ринку в шиїтському районі Багдада Ель-Джадіде.
Відповідальність за обидва теракти взяло на себе радикальне угруповання "Ісламська держава".
Читайте такожВстановлено особу терористки в турецькому Суручі
Нагадаємо, 21 червня терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій біля входу в будівлю Культурного центру Амара в повіті Суруч в Туреччині. В результаті теракту 32 особи загинули, близько ста отримали поранення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter