Французькі депутати закликали скасувати санкції проти окупованого Криму, відчувши їхню дію на собі

Так, віце-президент комісії з європейських справ французького парламенту Жером Ламбер заявив, що виступає проти введених Заходом санкцій щодо Росії, передає ТАСС.

"Ми проти санкцій, які зачіпають Росію і, зокрема, Крим", - сказав він в Сімферополі.

З аналогічною заявою виступив і голова французької делегації Тьєррі Маріані.

"У той час як США знімають блоки з Куби, я не бачу ніяких причин, щоб Європа залишала санкції проти Росії", - сказав дипломат.

Маріані наголосив, що, приїхавши в анексований Крим, на собі відчув санкції.

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"Наші телефони зараз не працюють, тому що європейські компанії відмовляються працювати на цю зону", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що 23-24 липня окупований Крим відвідає група з 11 французьких парламентаріїв на чолі зі співголовою організації "Франко-російський діалог" Тьєррі Маріані. Свій візит вони не узгодили з Україною, а МЗС Франції виступило проти поїздки.