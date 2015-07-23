Французькі депутати закликали скасувати санкції проти окупованого Криму, відчувши їхню дію на собі
Депутати Франції, які прибули з візитом в окупований Крим, закликали скасувати санкції проти Російської Федерації.
Так, віце-президент комісії з європейських справ французького парламенту Жером Ламбер заявив, що виступає проти введених Заходом санкцій щодо Росії, передає ТАСС.
"Ми проти санкцій, які зачіпають Росію і, зокрема, Крим", - сказав він в Сімферополі.
З аналогічною заявою виступив і голова французької делегації Тьєррі Маріані.
"У той час як США знімають блоки з Куби, я не бачу ніяких причин, щоб Європа залишала санкції проти Росії", - сказав дипломат.
Маріані наголосив, що, приїхавши в анексований Крим, на собі відчув санкції.
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"Наші телефони зараз не працюють, тому що європейські компанії відмовляються працювати на цю зону", - зазначив він.
Раніше повідомлялося, що 23-24 липня окупований Крим відвідає група з 11 французьких парламентаріїв на чолі зі співголовою організації "Франко-російський діалог" Тьєррі Маріані. Свій візит вони не узгодили з Україною, а МЗС Франції виступило проти поїздки.