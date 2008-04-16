Тимошенко обіцяє підтримати Росію

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє, що Україна підтримуватиме Росію при вступі до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції в Страсбурзі.

Ю.ТИМОШЕНКО також висловила сподівання, що Росія стане членом СОТ незабаром.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 квітня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України “Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі”. Через 30 днів керівництво СОТ має повідомити Україну про те, що вона стала членом організації.

Кожна країна-член СОТ дає свою згоду на прийняття нових країн.

Довідка УНІАН. Росія цього року закінчує переговори про вступ до СОТ. РФ не закінчила двосторонні переговори з Грузією і Саудівською Аравією. У квітні очікується підписання протоколу про завершення торгових переговорів з Об`єднаними Арабськими Еміратами.

Крім того, Росія веде багатосторонні переговори (США, ЄС, Японія, Канада, країни Кернської групи) про держпідтримку сільського господарства.