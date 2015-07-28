США незадоволені визнанням свого фонду "небажаним" в Росії

"Цей закон, як і попередні, порушують конституцію самої Росії, а також численні міжнародні норми і договори", - йдеться в заяві фонду, який Генпрокуратура РФ запропонувала включити до переліку небажаних міжнародних організацій, передає ТАСС.

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У вівторок Генеральна прокуратура РФ визнала діяльність організації "Національний фонд на підтримку демократії" небажаної на території Росії.