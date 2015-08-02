Китай має намір обмежити експорт безпілотників та суперкомп'ютерів - ЗМІ

Про це повідомляє газета China Daily з посиланням на Головне митне управління та Міністерство комерції КНР, передає Прайм.

Як уточнює видання, обмеження набуде чинності в середині серпня і буде поширюватися на БПЛА, "здатні літати в умовах сильного поривчастого вітру на висоті понад 15 тисяч 420 кілометрів і з тривалістю польоту понад одну годину".

Також під заборону потрапляють комп'ютери з обчислювальною потужністю, що перевищує 8 терафлопсів (8 трильйонів операцій в секунду).

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Видання підкреслює, що влада не уточнила яким чином "експорт даних приладів загрожує національній безпеці КНР". Однак, як повідомляють працівники даної індустрії, прийняте рішення не дуже торкнеться експорту комерційних БПЛА.

Китай вважається одним зі світових лідерів у створенні суперкомп'ютерів. Спроектований в Китаї суперкомп'ютер "Тяньхе-2" є найшвидшим у світі. Такі країни, як США і Японія, інвестують у створення суперкомп'ютера наступного покоління, який перевершить китайський аналог.