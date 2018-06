IBM розробила додаток c функціями літредактора для суперкомп'ютера Watson

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на портал Endgadget.

Машина оцінює емоційну тональність пропонованого їй тексту, аналізуючи окремі слова. За підсумками перевірки вона підказує синоніми, здатні вплинути на загальний настрій повідомлення. На офіційному сайті розміщений приклад, що ілюструє роботу додатка. Щоб зробити лист роботодавця до підлеглих у більш приємниму тоні, Tone Analyzer запропонував замінити слово disappointing («розчаровує») на unsatisfactory («незадовільний»).

Як вважають автори програми, такий інструмент стане в нагоді як в діловому листуванні, так і при проведенні рекламних кампаній, щоб скласти повідомлення, точно розраховані на передбачувану аудиторію.

За відгуками тих, хто користувався програмою, штучний літредактор далекий від досконалості. Він не враховує контекст при визначенні сенсу слів, аналізуючи їх окремо один від одного. Це підтверджує інтерактивний приклад на офіційному сайті. У наведеному зразку дано речення I know the times are difficult («Я знаю, що часи зараз непрості»). Tone Analyzer радить замінити слово times («часи») на arithmetic operation («арифметична операція»). Також, як зазначають випробувачі, вона не розуміє сарказм і гумор.

Раніше УНІАН повідомляв, що IBM заявила про створення ультратонкого мікрочіпа, щільність розміщення транзисторів в якому в чотири рази більше будь-якого існуючого серійного аналога.