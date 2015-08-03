В США у двох церквах пролунали вибухи

Обидва вибухи сталися в місті Лас-Крусес з інтервалом у півгодини, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Перший вибуховий пристрій спрацював у баптистській церкві, а другий - католицькій.

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Жертв і постраждалих внаслідок інцидентів немає. Збиток від вибухів оцінюється як незначний. У поліції зазначають, що обидві бомби були малої потужності.

Відповідальність за вибухи на себе поки ніхто не взяв. Поліція вважає, що вибухи пов'язані між собою.