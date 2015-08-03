В США у двох церквах пролунали вибухи
07:19, 03 серпня 2015Світ
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У двох церквах американського штату Нью-Мексико в неділю спрацювали саморобні вибухові пристрої.
У США пролунали вибухи / twitter.com/CourtKFOX_CBS
Обидва вибухи сталися в місті Лас-Крусес з інтервалом у півгодини, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Перший вибуховий пристрій спрацював у баптистській церкві, а другий - католицькій.
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Жертв і постраждалих внаслідок інцидентів немає. Збиток від вибухів оцінюється як незначний. У поліції зазначають, що обидві бомби були малої потужності.
Відповідальність за вибухи на себе поки ніхто не взяв. Поліція вважає, що вибухи пов'язані між собою.
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