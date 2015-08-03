Мінфін Франції обурила ідея виходу Греції з єврозони

Про це повідомляє "ЄвроПравда" із посиланням на німецьке видання Spiegel.

"Я вважаю, що Вольфганг Шойбле помилявся і навіть увійшов у протиріччя з його глибокою європейською ініціативою", - зазначив Сапен.

"Якщо допустити тимчасовий вихід, це означатиме, що кожна інша країна (єврозони), у якої виникли труднощі, може вирішити їх шляхом коригування своєї валюти", - наголосив глава Мінфіну Франції.

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Натомість, за словами французького міністра, принцип валютного союзу полягає в іншому - в тому, щоб посилити конкурентоспроможність країн за рахунок реформ та дійти збалансованого бюджету.

Водночас, Сапен наголосив, що протиріччя щодо Греції "не зламали франко-німецького союзу".

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле був готовий надати Греції 50 млрд євро у випадку, якщо країна погодиться вийти з єврозони.

Шойбле припускав, що новий грецький уряд підтримає вихід Греції з єврозони і був готовий "викласти гроші на стіл, щоб заохотити його до такого кроку".