ООН: Майже 800 мільйонів жителів Землі страждають від голоду

Кількість голодуючих людей у світі знизилося до 795 мільйонів, тобто на 216 мільйонів чоловік по порівнянні з 1990-92 рр., а це приблизно кожна дев'ята людина у світі, йдеться в останньому виданні щорічної доповіді з голоду ООН, повідомляє ФАО.

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В країнах кількість людей, які не споживають достатню кількість продовольства для ведення здорового та активного життя, знизилося до 12,9%, для порівняння чверть століття тому цей показник складав 23,3%.

Більшість - 72 з 129 країн, що відслідковуються ФАО, досягли Цілі розвитку тисячоліття щодо скорочення вдвічі частки голодуючого населення до 2015 року, при цьому країнам, що розвиваються, в цілому трохи не вистачило для того, щоб досягти цієї мети.