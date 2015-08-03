У Росії пропонують віддати санкційні продукти на корм худобі

Про це він повідомив в ефірі «Російської служби новин». Він пояснив, що боротися з контрабандою можна кількома способами.

«Необов'язково влаштовувати спеціальний крематорій. Товари знищуватися будуть різними способами в залежності від регіону, де які можливості є. Для м'яса, молочної продукції — максимальне використання утильзаводів, тобто там, де все це можна використовувати як сировину для виготовлення білкового борошна, яке піде на корм тваринам. Якщо будемо опрацьовувати на утильзаводах, то ми навіть отримаємо прибуток», — зазначив Алексєєнко.

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Однак у випадку зі знищенням овочів і фруктів російській стороні доведеться нести втрати: їх будуть ліквідувати за допомогою бульдозерів, додав помічник керівника Россільгоспнагляду.