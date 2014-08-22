Крематорій у столиці Ліберії перевантажений через жертв лихоманки Ебола

Про це повідомили представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ), пише РИА Новости.

Серед чотирьох західноафриканських країн найбільше від вірусу Ебола постраждала саме Ліберія, де на сьогоднішній день з 972 заражених загинули 576 осіб.

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"Працівникам доводиться відправляти тіла померлих назад до лікарні, оскільки вони не в змозі кремувати всіх жертв лихоманки,які щодня надходять в крематорій", - заявила генеральний секретар відділу з благодійності Ліберії Фаях Тамба (Fayah Tamba).

Вона також додала, що міжнародним організаціям необхідно втрутитися, щоб допомогти впоратися з кризою і запобігти подальшому загостренню ситуації в країні.

Випадки захворювання лихоманкою Ебола встановлені в Ліберії, Сьєрра-Леоне, Гвінеї та Нігерії. Число загиблих від лихоманки в Західній Африці досягло 1350 чоловік.