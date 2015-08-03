Кількість мігрантів у Німеччині сягнула рекордної позначки за останні 10 років

Кількість іммігрантів, що проживають в Німеччині, сягнула 10,9 млн осіб минулого року.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на AP.

Як відзначає агентство, така кількість мігрантів на 1 млн перевищує показник трьохрічної давності та є найбільшою за останні 10 років.

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Згідно з даними Федерального статистичного відомства, 620,000 іммігрантів, що прибули з 2011 року є вихідцями з країн Європейського Союзу.

Серед них лідирують поляки, румуни, італійці, болгари і угорці.

Окрім того, значно зросла кількість прибулих китайців, сирійців та індійців.

Водночас, кількість осіб з іноземним корінням, яка включає в себе також народжених в Німеччині дітей іммігрантів, що прибули з 1950 року, склала 16,4 млн - близько однієї п'ятої всього 80-мільйонного населення країни.