Ватикан став лідером рейтингу країн з найбільшою кількістю іммігрантів
18:58, 20 липня 2015Світ
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Організація Об'єднаних Націй оприлюднила дані про міграцію, які показують, що 3,2% населення планети живуть не в тій країні, в якій народилися.
ООН склала відповідний рейтинг
Перше місце у рейтингу, де 100% населення становлять іммігранти, займає Ватикан, передає "Новое время" з посиланням на Independent.
На другому місці опинилися Об'єднані Арабські Емірати, де, за даними ООН, проживає 83,7% іммігрантів від загальної кількості населення. Трійку країн-лідерів за кількістю іммігрантів замикає Катар з 73,8% іммігрантів.
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У свою чергу найменша кількість (0,1%) іммігрантів спостерігається в Китаї, Кубі, Індонезії, В'єтнамі, Лесото і Мадагаскарі.
Топ-10 країн з найбільшою кількістю іммігрантів:
- Ватикан – 100%
- Об'єднані Арабські Емірати – 83,7%
- Катар – 73,8%
- Монако – 64,2%
- Кувейт – 60,2%
- Андорра – 56,9%
- Бахрейн – 54,7%
- Бруней – 49,3%
- Люксембург – 43,3%
- Сінгапур – 42,9%
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