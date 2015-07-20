Ватикан став лідером рейтингу країн з найбільшою кількістю іммігрантів

Перше місце у рейтингу, де 100% населення становлять іммігранти, займає Ватикан, передає "Новое время" з посиланням на Independent.

На другому місці опинилися Об'єднані Арабські Емірати, де, за даними ООН, проживає 83,7% іммігрантів від загальної кількості населення. Трійку країн-лідерів за кількістю іммігрантів замикає Катар з 73,8% іммігрантів.

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У свою чергу найменша кількість (0,1%) іммігрантів спостерігається в Китаї, Кубі, Індонезії, В'єтнамі, Лесото і Мадагаскарі.

Топ-10 країн з найбільшою кількістю іммігрантів: