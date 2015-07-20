Ватикан став лідером рейтингу країн з найбільшою кількістю іммігрантів

18:58, 20 липня 2015
Світ
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Організація Об'єднаних Націй оприлюднила дані про міграцію, які показують, що 3,2% населення планети живуть не в тій країні, в якій народилися.

ООН составила рейтинг

Перше місце у рейтингу, де 100% населення становлять іммігранти, займає Ватикан, передає "Новое время" з посиланням на Independent.

На другому місці опинилися Об'єднані Арабські Емірати, де, за даними ООН, проживає 83,7% іммігрантів від загальної кількості населення. Трійку країн-лідерів за кількістю іммігрантів замикає Катар з 73,8% іммігрантів.

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У свою чергу найменша кількість (0,1%) іммігрантів спостерігається в Китаї, Кубі, Індонезії, В'єтнамі, Лесото і Мадагаскарі.

Топ-10 країн з найбільшою кількістю іммігрантів:

  1. Ватикан – 100%
  2. Об'єднані Арабські Емірати – 83,7%
  3. Катар – 73,8%
  4. Монако – 64,2%
  5. Кувейт – 60,2%
  6. Андорра – 56,9%
  7. Бахрейн – 54,7%
  8. Бруней – 49,3%
  9. Люксембург – 43,3%
  10. Сінгапур – 42,9%
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