У Росії калузький губернатор запропонував відмовитися від варення

Про це повідомляє російське видання "Дождь" з посиланням на портал "Калуга 24".

"Воно (варення) абсолютно некорисне. Крім шкоди нічого немає. Брали та й заморожували (ягоди), холодильник маєте", — заявив Артамонов.

"Калуга 24" назвала початок сезону варення однією з причин дефіциту цукру в Калузькій області і зростання цін на цей продукт. За даними порталу, за тиждень ціна на цукор-пісок в регіоні зросла на півтора-два відсотки.

Зазначається, що в північних районах області важко купити навіть дорогий цукор — в будь-якому разі, в магазинах торговельної мережі "Магніт". Про це на робочому засіданні обласного уряду повідомив міністр конкурентної політики та тарифів Микола Владіміров.

За словами голови місцевого управління Федеральної антимонопольної служби (ФАС) Дмитра Карєтіна, проблема дефіциту цукру і зростання цін на нього викликана постачальником з Тамбовської області. Відповідні матеріали вже передали до ФАС. Крім того, Карєтін зазначив, що він особисто розмовляв з виконуючим обов'язки керівника, "щоб терміново та негайно вжили заходів до цього постачальника".

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