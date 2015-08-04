У Туреччині стався вибух на газопроводі

11:57, 04 серпня 2015
Світ
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На газопроводі Баку-Тбілісі-Карс-Ерзерум у Туреччині стався вибух.

REUTERS

Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на Daily Sabah.

Вибух стався у північно-східній провінції Карс. Через вибух подача газу зупинилася.

Місцева влада повідомила, що постраждалих у результаті вибуху немає. Вона обіцяла розслідувати обставини інциденту.

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Раніше витік газу стався на трубопроводі між Туреччиною та Іраном в результаті обстрілу.

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