У Туреччині стався вибух на газопроводі
11:57, 04 серпня 2015Світ
114 0
На газопроводі Баку-Тбілісі-Карс-Ерзерум у Туреччині стався вибух.
REUTERS
Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на Daily Sabah.
Вибух стався у північно-східній провінції Карс. Через вибух подача газу зупинилася.
Місцева влада повідомила, що постраждалих у результаті вибуху немає. Вона обіцяла розслідувати обставини інциденту.
Читайте такожУ Туреччині стався потужний вибух на нафтопроводі
Раніше витік газу стався на трубопроводі між Туреччиною та Іраном в результаті обстрілу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter