У Туреччині стався вибух на газопроводі

Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на Daily Sabah.

Вибух стався у північно-східній провінції Карс. Через вибух подача газу зупинилася.

Місцева влада повідомила, що постраждалих у результаті вибуху немає. Вона обіцяла розслідувати обставини інциденту.

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Раніше витік газу стався на трубопроводі між Туреччиною та Іраном в результаті обстрілу.