У США стартують загальнонаціональні теледебати кандидатів у президенти

Перші повномасштабні теледебати претендентів на пост президента США від Республіканської партії відбудуться в Клівленді (штат Огайо), пише ТАСС.

Організатор - телекомпанія Fox News - ухвалила рішення провести в два етапи, розділивши групу з 17 претендентів залежно від їх популярності за підсумками останніх п'яти опитувань громадської думки. "Ми ніколи не передбачали можливості того, що у боротьбі будуть брати участь 17 претендентів", - зазначив член Національного комітету Республіканської партії Стів Дапрі.

Читайте такожУ США взяли на озброєння новітню "найсмертоноснішу" субмарину

Основну увагу привертає до себе Дональд Трамп, який зробив в ході кампанії ряд жорстких заяв щодо нелегальної імміграції з Мексики. За даними опитувань, на які спиралася телекомпанія Fox News, серед республіканців він користується найвищим рівнем підтримки - 23,2%. Сам мільярдер в інтерв'ю телекомпанії ABC заявив, що волів би "просто обговорювати питання" в ході "дуже цивілізованих" дебатів, однак якщо в його адресу підуть випади з боку інших претендентів, йому "доведеться чимось відповісти".

Увага буде також прикута до екс-губернатора Флориди Джеба Буша, який зараз користується популярністю у 12,8% виборців, випереджаючи губернатора штату Вісконсін Скотта Уокера з рівнем підтримки 10,6%.