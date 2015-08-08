Кемерон: Великобританія не допустить проникнення мігрантів через "Євротунель"

Про це 7 серпня заявив прем'єр-міністр Сполученого Королівства Девід Кемерон, передає ТАСС.

"Ми багато зробили за останні дні, щоб поліпшити ситуацію, однак нам належить зробити більше. Нами були встановлені додаткові огорожі, виділено більше поліцейських, собак-шукачів, співробітників охорони для більшої безпеки", - сказав він.

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Кемерон підкреслив, що британський уряд співпрацює з компанією "Євротунель", щоб не допустити проникнення мігрантів всередину транспортного інфраструктурного об'єкта, що пролягає під Ла-Маншем. "Попереду серйозна робота, включаючи поліпшення ситуації з безпекою в тунелі", - додав він, підкресливши, що "поліпшень варто чекати в найближчі тижні і дні".

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Раніше УНІАН повідомляв, що вирішення проблеми нелегальної міграції є "абсолютним пріоритетом" для Франції і Великобританії. На це вказали міністри внутрішніх справ двох країн Бернар Казнєв і Тереза Мей в спільній заяві.