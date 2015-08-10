Росіян та греків назвали найбільш неефективними працівниками

Проте їхня праця найменш ефективна, свідчить дослідження Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), передає РБК з посиланням на Bloomberg.

Як йдеться у дослідженні, за кількістю годин, проведених на роботі, росіяни поступаються тільки грекам: у РФ співробітники проводять на роботі 1982 години на рік, у Греції - 2034 години на рік (цей показник став рекордним для Європи).

Але водночас виявляється, що велика кількість годин, проведених на роботі, зовсім не є благом для економіки.

Читайте такожРосія потрапила до десятки найбільш небезпечних країн разом із Сомалі та Пакистаном

Так, дослідники звертають увагу на той факт, що обидві країни значно поступаються середнім по Європі показникам ефективності, який вимірюється як відношення ВВП до проведених на роботі годин.

Якщо в середньому по 28 країнах Євросоюзу цей показник дорівнює $50, то в Росії він найнижчий: лише $25,9 додає кожну годину робочого часу до ВВП країни. Греки в середньому за годину роботи поповнюють ВВП на $36.