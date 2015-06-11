Google займеться проектами по поліпшенню життя в містах

Створений підрозділ - Sidewalk Labs "сфокусується на поліпшенні життя в місті для кожного" за рахунок розвитку та впровадження технологій для рішень у таких питаннях, як "вартість життя, ефективність транспортних систем та використання електроенергії", - заявив гендиректор Google Ларрі Пейдж, передає LB.ua з посиланням на Financial Times.

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Вдосконалення технологій в урбаністиці "може істотно поліпшити життя мільярдів людей по всьому світу", зазначив він.

Керівником Sidewalk Labs стане Даніель Докторофф, колишній заступник мера Нью-Йорка з питань економічного розвитку і забудови. До кінця 2014 року Даніель Докторофф очолював інформаційне агентство Bloomberg.

За його словами, Sidewalk Labs покликана "відігравати важливу роль у розвитку технологій, платформ та сучасної інфраструктури, які можуть бути впроваджені в містах по всьому світу".

У минулому Ларрі Пейдж вже виявляв інтерес до радикальних експериментів щодо вирішення складних проблем, що виникають у сучасному міському житті. Так, двома роками раніше він міркував на тему створення експериментальних зон, в яких не діяли б існуючі закони, для тестування нових форм суспільства.

У заяві Ларрі Пейджа, опублікованій в Google+, зазначається, що Sidewalk Labs займеться вирішенням проблем існуючих міст, а не створенням проектів нових форм соціальної організації.

Ларрі Пейдж зазначив, що початкові інвестиції в Sidewalk Labs будуть "відносно помірними".