По всій Польщі через спеку до вересня обмежили електропостачання

Як повідомляє радіо Польщі, обмеження торкнуться близько 1,6 тис. великих споживачів електроенергії - насамперед промислових підприємств і заводів і не включають уразливих споживачів, тобто, лікарень, домашніх господарств, військової інфраструктури, аеропортів.

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У понеділок оператор енергосистеми країни Польські електроенергетичні мережі повідомив про тимчасове запровадження на території всієї країни з 10-ї до 17-ї години 20-го ступеня подачі. При такому обмеженні споживач може отримати тільки мінімальну потужність для того, щоб зберегти безпеку людей і технологічних об'єктів, наголошується в повідомленні.

В інтерв'ю Польському радіо міністр економіки Януш Пехоциньский зазначив, що збільшився обсяг енергії, що виробляється вітряними електростанціями, крім того, збільшився імпорт електроенергії.