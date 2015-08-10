У Польщі через жахливу спеку висихають річки, в країні вже не вистачає електроенергії
Через спеку в Польщі висихають ріки, і в деяких регіонах бракує води, обмеження води спричинили відключення електроенергії.
Про це повідомляє TVN24.
У Нижній Сілезії, регіоні на південному заході Польщі, через спеку висихають ріки і струмки. Влада деяких районів обмежила подачу питної води, а в деяких її просто немає.
"Близько 150 домогосподарств нині потребує води, яку ми привозимо для побутових потреб. Це майже 600 мешканців ", - сказав Пьотр Шиманський, секретар гміни Влень.
Через брак води великим промисловим комплексам довелося зменшити подачу електроенергії.
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"Довготривала висока температура спричинила спад рівня води у ріках, а технологічний процес на електростанціях залежить від водних засобів та її температури. Може бути, що нам доведеться впроваджувати й подальші обмеження на поставки електроенергії", - сказав у ефірі TVN24 Януш Скуліш із Урядового центру безпеки Польщі.
На разі обмеження стосуються лише великих споживачів таких як фабрики й заводи. Лікарні і домогосподарства користуються електроенергією в повному об’ємі.