У Польщі через жахливу спеку висихають річки, в країні вже не вистачає електроенергії

Про це повідомляє TVN24.

У Нижній Сілезії, регіоні на південному заході Польщі, через спеку висихають ріки і струмки. Влада деяких районів обмежила подачу питної води, а в деяких її просто немає.

"Близько 150 домогосподарств нині потребує води, яку ми привозимо для побутових потреб. Це майже 600 мешканців ", - сказав Пьотр Шиманський, секретар гміни Влень.

Через брак води великим промисловим комплексам довелося зменшити подачу електроенергії.

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"Довготривала висока температура спричинила спад рівня води у ріках, а технологічний процес на електростанціях залежить від водних засобів та її температури. Може бути, що нам доведеться впроваджувати й подальші обмеження на поставки електроенергії", - сказав у ефірі TVN24 Януш Скуліш із Урядового центру безпеки Польщі.

На разі обмеження стосуються лише великих споживачів таких як фабрики й заводи. Лікарні і домогосподарства користуються електроенергією в повному об’ємі.