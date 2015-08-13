Через обстріли бойовиків та проурядових військ у столиці Сирії загинули більше 36 людей
Щонайменше 36 людей загинули у столиці Сирії через обстріли бойовиків та невибіркові авіаудари проурядових військ.
Це сталося у середу, 12 серпня, за кілька годин до зустрічі голови МЗС Ірану Джавада Заріфа та президента Сирії Башара аль-Асада у Дамаску, повідомляє Радіо Свобода.
Бойовики вели обстріли переважно по центральних районах Дамаска, підконтрольних урядовим військам, а сирійські військові – по району Гута, що є оплотом повстанців.
Заріф та Асад мали обговорити пропозицію Ірану, яку ця країна планує подати в ООН, щодо припинення громадянської війни у Сирії.
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Раніше УНІАН повідомляв, що альянс ісламістів Сирії та урядові війська погодилися на 48 годин припинити бойові дії в трьох містах, щоб медики змогли надати допомогу нужденним.