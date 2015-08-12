У Сирії укладено перемир'я на два дні
Альянс ісламістів Сирії та урядові війська погодилися на 48 годин припинити бойові дії в трьох містах, щоб медики змогли надати допомогу нужденним.
Мова, зокрема, йде про стратегічно важливий пункт Забадані на кордоні з Ліваном. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Як стверджують правозахисники з Сирійської обсерваторії з прав людини, з боку повстанців про перемир'я домовлялася близька до повстанського "Фронт аль-Нусра" організація "Ахрар аль-Шам", а дипломати Ірану представляли Башара Асада.
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У переговорах також брала участь ісламістська організація "Хезболла", яка базується в Лівані і підтримує Башара Асада.
Сирійська армія, яка бореться одночасно з повстанцями і з джихадистами "Ісламської держави", на початку липня розгорнула нову кампанію з мобілізації і залучення в збройні сили резервістів.